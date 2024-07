Botte e offese alla moglie. Marito allontanato da casa

Un altro caso di violenza di genere in provincia. Un trentanovenne straniero, indagato per maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali aggravate, è stato colpito dalla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione anche del braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Casalecchio di Reno – coordinati dalla Procura – sono intervenuti dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni della moglie dell’uomo, italiana sulla trentina. La donna, sentita dai militari dell’Arma, ha raccontato di essere oggetto di continue aggressioni sia verbali che fisiche da parte del marito. Aggressioni che, in molti casi, avvenivano anche davanti ai figli minorenni della coppia.

Solo qualche settimana fa, durante l’ennesima discussione con il trentanovenne, la vittima è stata ferita. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare i primi soccorsi, poi la trentenne è stata accompagnata in ospedale per ulteriori accertamenti e successivamente dimessa con una prognosi di dieci giorni.

Qualche giorno fa, sempre a Casalecchio, un trentottenne italiano è stato arrestato dai carabinieri per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa a cui era sottoposto. Ad allertare le forze dell’ordine, in quel caso, era stato un addetto alla sicurezza di un supermercato della zona che aveva notato una coppia (successivamente identificati nel 38enne e la compagna, anche lei italiana di 37 anni) che stava discutendo animatamente fuori dall’esercizio commerciale. Dopo essere intervenuti e a seguito di successivi controlli, i carabinieri hanno scoperto che lo stalker non avrebbe dovuto trovarsi lì in quanto su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla vittima.

c.c.