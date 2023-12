"Botte e stupri falsi". Archiviati due agenti

I filmati delle telecamere della Questura provano "il comportamento professionale dei due agenti" verso le due donne "provocatorie, violente e scarsamente coercibili". Perciò la gup Roberta Malavasi ha archiviato il procedimento per violenza sessuale, tortura e lesioni a due sorelle cubane nei confronti di due poliziotti. Le donne (una difesa dall’avvocato Fabio Anselmo) raccontarono di essere state picchiate e stuprate in Questura nel 2020; a loro volta finirono a processo per resistenza contro gli stessi poliziotti, accusati poi pure di falso. Ora tutto smentito. "Ciò rende giustizia ai miei assistiti, sgombrando il campo da mistificazioni e dietrologie. Di fronte all’evidenza le scuse sarebbero opportune" commenta il legale degli agenti, Gabriele Bordoni.