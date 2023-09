Botte in via Calzoni: nessun responsabile. Chiesta l’archiviazione

Non c’è nessun responsabile per l’aggressione dei tre trentenni, pestati a sangue da una presunta banda di giovanissimi la notte tra il 16 e il 17 giugno scorso in via Calzoni. Negli scorsi giorni è stata infatti recapitata ai tre ragazzi la richiesta di archiviazione che il pm Nicola Scalabrini, titolare del procedimento, con le indagini affidate alla Squadra mobile, ha avanzato al tribunale. Un’indagine complessa fin dalle prime battute, visto che come raccontato dalle stesse vittime al Carlino, quella sera nessuno, a parte le vittime e gli aggressori, aveva assistito al pestaggio, per cui i tre ragazzi erano finiti in ospedale, due con 30 giorni di prognosi e il terzo amico con 10. "Mi sono risvegliato in ospedale – aveva raccontato una delle vittime –, dove sono stato trasportato in ambulanza. Con il 118 è arrivata anche la polizia, ma i responsabili dell’aggressione se ne erano già andati e da quello che ho saputo, in quella zona del parcheggio non ci sarebbero telecamere".

I ragazzi erano stati colti di sorpresa dalla banda, che si era parata davanti alla loro auto all’improvviso. Erano stati presi a pugni fino a svenire, uno addirittura trascinato fuori dalla macchina al solo scopo di pestarlo. I delinquenti non avevano rubato nulla. "Forse vedendoci svenuti a terra si sono spaventati pensando di averci ammazzati e sono scappati senza portare via nulla", aveva spiegato la vittima. A cui adesso non è rimasta che la possibilità di presentare opposizione all’archiviazione, qualora emergano elementi utili a dare una nuova spinta alle indagini.

n. t.