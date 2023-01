Botte in zona universitaria Si stancano di aspettare in coda e prendono a pugni il tassista

di Nicoletta Tempera

Non avevano pazienza di aspettare che il tassista facesse scendere la sua cliente. E così, dopo aver clacsonato abbondantemente, sono scesi dalla macchina e hanno iniziato a discutere con il tassista, finendo per prenderlo a pugni in faccia, rompendogli il naso.

L’ennesima aggressione della zona universitaria è avvenuta giovedì pomeriggio, in via Mentana.

La vittima, un tassista trentenne, si era fermato per far scendere una cliente, accostandosi con l’auto al lato della strada e bloccando parzialmente, nel tempo necessario alla cliente per pagare e uscire dall’auto, la strada al traffico delle altre macchine.

Dietro di lui, erano in coda alcune auto, tra cui una con a bordo un tunisino di 44 anni e un diciottenne.

I due, subito diventati insofferenti all’attesa, hanno immediatamente alzato i toni.

Dopo aver gridato insulti contro il tassista, dicendogli di spostarsi perché dovevano passare, sono scesi dall’auto e lo hanno affrontato. Lui ha replicato ai due che c’era spazio per passare. Loro, non convinti della risposta, dopo averlo preso a spintoni, hanno iniziato ad aggredirlo, colpendolo con calci e pugni, anche al viso.

Intanto, in via Mentana si erano radunate ad assistere alla scena diverse persone, che gridavano agli aggressori di fermarsi.

Le urla e il caos sono stati notati da una pattuglia delle Volanti che stava passando in quel momento in via Marsala, diretta verso la zona universitaria.

I poliziotti si sono fermati e sono corsi verso il centro della folla, dove hanno trovato le parti, ancora sul posto: il tassista aveda del sangue sul volto.

Sono stati tutti identificati e, oltre a vittima e aggressori, sono stati ascoltati anche i diversi testimoni presenti, che hanno aiutato i poliziotti a ricostruire come erano andati i fatti.

Alla fine, i due aggressori sono stati denunciati per lesioni personali in concorso. Il tassista, con il setto nasale rotto, è invece andato in ospedale per farsi medicare.