Botte e minacce alla moglie, l’inferno in casa: scatta il divieto di avvicinamento per un 55enne

Bazzano (Bologna), 22 febbraio 2024 - “Un inferno in casa”. Sono queste le parole con cui una cinquantaduenne di origine albanese ha definito la convivenza con il marito. Liti, violenze e frasi offensive che hanno spinto la donna, dopo anni di sofferenza, a sporgere denuncia ai carabinieri. In quell’occasione, la 52enne ha riferito di essere sposata con il marito, contro cui è scattato il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare, dal 1991 e che dal loro matrimonio erano nati due figli, residenti in un altro paese.

È stato proprio con loro che, il 29 gennaio scorso durante una videochiamata, la madre si è sfogata raccontando che il padre l’aveva picchiata due giorni prima, colpendola al volto e provocandole diverse lesioni. Un racconto che ha fatto scattare immediatamente i figli, tanto da indurli a chiamare sia il 118 che il 112. Ai militari della stazione di Bazzano intervenuti sul posto, la 52enne ha raccontato che il marito, dopo pranzo e dopo aver bevuto una bottiglia di vino, ha iniziato a inveire contro di lei senza motivo con insulti e offese, fino ad arrivare allo schiaffo.

Una situazione al limite che la donna non poteva più vivere, anche perché gli episodi di violenza non si erano limitati a quella circostanza. In un’altra occasione, l’uomo le aveva messo le mani al collo dicendole che l’avrebbe uccisa. Non solo, una volta la vittima è stata portata anche al pronto soccorso perché il marito, a seguito di un brutto litigio, le aveva fratturato il naso. Per tutti questi motivi, in uno stato di profonda ansia e paura, la donna aveva deciso di allontanarsi dalla casa che divideva con il cinquantacinquenne e trasferirsi in un’altra abitazione. L’uomo, incensurato e anche lui di origine albanese, è ora indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.