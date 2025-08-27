Botte, minacce e maltrattamenti alla ex compagna. Arrestato un 35enne a Bologna

Bologna, 27 agosto 2025 – Un 35enne italiano è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona aggravato e continuato e lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna. L’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stata eseguita dai carabinieri della stazione Navile.

Numeri gli episodi che hanno portato all’arresto: i fatti hanno avuto inizio quando una 32enne ha querelato l’ex compagno per ripetute condotte violente, sia fisiche che verbali. E’ capitato più volte che l’uomo in alcune circostanze, dopo avere aspettata la vittima fuori dal posto di lavoro, le chiedesse perché avesse parlato con i propri colleghi maschi, per poi iniziare a offenderla e minacciarla, costringendola anche a chiedere le dimissioni.

La donna ha anche dichiarato ai militari che l’ex compagno, dopo l’ennesimo litigio a causa di una gelosia morbosa nei confronti della donna, l’ha schiaffeggiata per poi strattonarla per i capelli fino in camera da letto. In un’altra occasione, invece, l’ha rinchiusa in un ripostiglio impedendole di uscire di casa. Tutti atteggiamenti che hanno finito per scaturire nella donna uno stato di ansia e preoccupazione per se stessa, tanto da essere costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. Così, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’ex compagno e lo hanno arrestato portandolo alla Dozza.