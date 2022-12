Botti e petardi, abitudine da incivili

Nella vetrina di alcuni negozi abilitati sono già presenti gli ultimi prodotti della fantasia bombarola: fontana gigante, fontana Vesuvio, prato fiorito, fontana Michelangelo, petardo caramello. Anni fa ci fu perfino una demenziale bomba Maradona. E’ vero, bisognerebbe avere il coraggio di vietare la vendita dei botti, ma c’è un intero settore artigianale che si regge su questi prodotti. E quindi non se fa nulla. I Comuni possono però emettere ordinanze di divieto (difficili da far rispettare). Bologna è corsa ai ripari come altre città dell’Emilia Romagna. Il Comune stabilisce "il divieto di scoppi di petardi dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei cittadini e di impedire il verificarsi di episodi pericolosi". Quindi stop a petardi, mortaretti e fuochi pirotecnici in "luogo pubblico o di uso pubblico, nonché nei luoghi privati da cui possano essere raggiunti o interessati spazi adibiti a uso pubblico". Le esplosioni di San Silvestro sono una consuetudine incivile che terrorizza gli animali. Due blogger e un dottore, Davide Fabbri, Daniele Barbieri e Vito Totire, medico del lavoro, hanno lanciato un appello sui social per vietare la fabbricazione e la vendita dei mortaretti. La proposta non sarà mai accettata. Meglio affidarsi al buonsenso delle persone: utilizzate come unico botto quello dei tappi di spumante e champagne. Il bello continua a bottiglia aperta.

