Botti di Capodanno a Bologna: ragazzino rischia di perdere un occhio

Bologna, 31 dicembre 2024 – I botti di questo fine 2024 hanno già provocato una vittima: un ragazzino di 12 anni che rischia di perdere un occhio. Malgrado le ordinanze che, vietandone l’utilizzo in alcune zone della città, tentano di disincentivare questa “tradizione”, sono ancora molte le persone che si divertono a “sparare”. E molte rimangono ferite. Come il dodicenne accompagnato oggi pomeriggio all’ospedale Maggiore dal padre, a cui è esploso un petardo in mano, causandogli ferite anche sul viso. Il ragazzino, trasportato d’urgenza in pediatria, è stato subito operato: rischia di perdere un occhio. Del fatto è stata informata la polizia che sta indagando per capire come sia avvenuto l’incidente.

È successo al Pilastro intorno alle 18: il ragazzino, di origine straniera, stava giocando in strada, quando sarebbe stato spinto da un coetaneo, finendo sopra al petardo che era appena stato acceso a terra.