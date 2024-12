Botti vietati e multe a Bologna: fino a quando e cosa si rischia

Bologna, 28 dicembre 2024 – Stop all’uso indiscriminato di petardi e fuochi d’artificio. Il comune di Bologna infatti ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte di cittadini non autorizzati. Il provvedimento, valido su tutto il territorio comunale fino al 7 gennaio, proibisce l’accensione e l’esplosione di botti, mortaretti e simili in luoghi pubblici e aree di uso comune.

Stop ai botti per Capodanno e le feste. Ecco fino a quando e cosa si rischia

Cosa si rischia

La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire situazioni di pericolo, soprattutto in vista delle celebrazioni di fine anno. Chi viola il divieto rischia una multa che va da 50 a 500 euro. “L’obiettivo non è solo quello di far rispettare una norma, ma di proteggere l’incolumità di tutti e preservare il decoro urbano”, si legge nella nota diffusa dal Comune.

Capodanno in Piazza Maggiore

Un’attenzione particolare è rivolta alle celebrazioni del rogo del Vecchione, in programma in Piazza Maggiore. Questo evento simbolico, che segna la chiusura dell’anno con il tradizionale incendio, è uno dei momenti più attesi dai cittadini. Tuttavia, il Comune sottolinea l’importanza di evitare iniziative private legate ai botti, che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di chi partecipa alla manifestazione.