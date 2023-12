Bottura e il ’suo’ Berlusconi: "Manca anche alla sinistra"

‘Meno male che Silvio c’era’. Perché, piaccia o meno, Berlusconi il mondo l’ha cambiato. È la tesi dello scrittore e giornalista bolognese Luca Bottura. Il suo ‘saggionzo’ (a metà tra saggio e romanzo) ha combinato due storie, quella dell’ex premier e quella dell’autore. Alle 17,30 Bottura presenta il volume (pubblicato da ‘Baldini + Castoldi’) nella piazza coperta della biblioteca Salaborsa con la giornalista Chiara Geloni e l’ex leader Pd, Pier Luigi Bersani, che "è nato lo stesso giorno di Berlusconi – sottolinea Bottura – Ma dieci anni dopo perché noi di sinistra arriviamo sempre dopo".

Bottura, nel libro racconta tanto anche della Bologna di quando era bambino…

"Certo, allora era uno choc guardare da Bologna quel mondo così lontano e così colorato di Canale 5. Per questo bimbo del quartiere Lame, l’idea di poter anche solo sfiorare quei colori era molto appagante".

Che bambino era?

"Il classico rompiscatole che convinceva i genitori a portarlo a vedere ciò che sognava. Come gli studi di Video Bologna, la tv del Carlino di allora, al 21 di via Castiglione. E poi finii per lavorare allo stesso civico nella redazione di Cuore, un settimanale satirico degli anni Novanta. Ero un bimbo che sognava di fare questo mestiere. Berlusconi e quella tv erano il nuovo, il faro, il divertimento".

Un pregio e un difetto di Belusconi?

"Cito una frase del mio maestro, Michele Serra: "È molto simpatico e questo lo rende ancora più pericoloso. Era simpatico nel senso anglofono del termine, in grado di sintonizzarsi con chiunque. È stato tutto: il presidente delle ferrovie, il presidente operaio..."

Il difetto è ‘pericoloso’?

"Il difetto è ‘spregiudicato’, tanto da credere alle bugie che raccontava. Le diceva perché voleva essere amato da tutti. Ricordiamoci che si mise anche il fazzoletto da partigiano".

Che cosa ha lasciato alla politica di oggi?

"Una modernità assoluta nella comunicazione e nella propaganda. È stato anche un precursore dei social e del loro uso distorto. La sua televisione è stata sin dall’inizio una macchina da guerra meravigliosa per convincere lo spettatore. Precursore dei vari account dei politici di oggi. Donald Trump dovrebbe versargli i diritti d’autore, ma anche Bolsonaro. O Sarkozy, che lo ha attaccato ma somiglia molto a Berlusconi".

Si sente la sua mancanza? "Manca alla destra perché era sempre in grado di trovare un punto di incontro. Ma anche alla sinistra, anzi, al centro sinistra, perché la sinistra è scomparsa, perché era un nemico rassicurante. Diciamo che era un Fanfani truccato bene".

Amalia Apicella