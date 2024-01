Box dissuasori e autovelox sulla Porrettana

Un box dissuasore arancione sarà installato in via della Repubblica, ovvero nel tratto di statale Porrettana a monte dell’abitato fino alla Carbona, dove la strada rettilinea invita a correre e si sono verificati in tempi recenti due incidenti mortali. Il provvedimento fa parte di un ’pacchetto sicurezza’ varato dalla giunta per moderare la velocità dei mezzi su alcune arterie del territorio particolarmente pericolose. Nel progetto rientra anche l’acquisto di un secondo box, che verrà montato in un altro luogo ancora da individuare, e di un autovelox: lo si evince da una determina dirigenziale dello scorso 22 dicembre, che impegna allo scopo la somma di 27.864 euro: i dispositivi verranno forniti dalla ditta G.A. Europa Azzaroni.

"Sulla viabilità locale abbiamo diversi punti critici – spiega il sindaco Giuseppe Argentieri – e dal confronto con i cittadini è emersa costantemente la richiesta di studiare sistemi che possano dare maggiore sicurezza ai pedoni e alla viabilità nel suo complesso. Sono state valutate varie possibilità e quella più immediata è l’installazione di questi box, già presenti in altri comuni. Soluzioni diverse come i semafori a chiamata prevedono iter burocratici molto lunghi e non avrebbero permesso di dare soluzioni in tempi brevi". Sui social network la questione ha già diviso gli utenti fra favorevoli e critici, con questi ultimi che vedono nei misuratori di velocità solo un modo per fare cassa a spese degli automobilisti.

"Non abbiamo richiesto velox fissi e ci muoviamo per agire sulla sicurezza della viabilità, non per fare cassa come qualcuno può ipotizzare – sottolinea il primo cittadino –. L’apparecchio mobile potrà essere utilizzato ovunque e prevede sempre l’uso con la presenza della pattuglia. Intanto, parliamo di un’attività sperimentale e in base ai risultati vedremo come andare avanti e se sarà il caso di posizionare box anche in altri punti". Il Comune conta di potere attivare le nuove dotazioni entro la fine del mese. "In questi anni – conclude Argentieri – per la sicurezza abbiamo fatto diversi interventi sulla viabilità del centro e altri ne stiamo valutando, ma la difficoltà maggiore è sempre quella normativa, che rallenta le soluzioni e in qualche caso impedisce di agire. Questo è un tema importante per il nostro comune, perché siamo attraversati dalla Porrettana e non solo per questo".

Enrico Barbetti