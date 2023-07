Bper: la raccolta fondi per aiutare le donne

Bper ha raccolto 200mila euro attraverso l’iniziativa ‘Insieme per le donne’ a favore del fondo Autonomia progettato dall’associazione DiRe, Donne in rete contro la violenza. La somma sarà destinata a 76 donne vittime di violenza, per aiutarle a sostenere le spese domestiche, per i figli, i corsi di formazione finanziaria e i corsi per conseguire la patente. La somma verrà destinata a 49 organizzazioni che hanno aderito al progetto. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella (foto).