Braccia incrociate in nidi e materne "Tutte le nostre richieste ignorate"

E due. Il primo sciopero era stato a febbraio 2021, proclamato da Cisl Fp e Sgb; il secondo, solo di Sgb, è in agenda per domani e ha incassato il supporto della Lega. Nel mirino il Comune sulla gestione del personale delle scuole comunali. A incrociare le braccia, nel 2021, furono educatrici, maestre, dade di nidi e materne comunali. Domani tocca sempre a loro, cui si aggiungono gli educatori al sostegno, punto debolissimo del sistema educativo cittadino.

L’appuntamento domani è alle 10,30 per un presidio sotto l’assessorato in via Ca’ Selvatica, poi in Consiglio comunale a presentare le rivendicazioni. All’amministrazione "da mesi chiediamo di migliorare le condizioni di lavoro in nidi e scuole dell’infanzia comunali – spiega il Sindacato generale di base –, con nuove assunzioni, stabilizzazioni dei precari, migliori condizioni contrattuali e più risorse per i servizi di inclusione dei bambini disabili". Da tempo, il sindacato pone anche il tema delle "educatrici specializzate esternalizzate alle cooperative Quadrifoglio e Orsa, che vivono condizioni lavorative difficili a causa degli appalti e del contratto cooperative sociali, tra i più poveri". Di fronte a questi problemi, "l’indifferenza della giunta è stata totale – attacca Sgb –: nessuna assunzione, nessuna diminuzione del rapporto numerico, né progetti pedagogici concreti o risorse economiche aggiuntive, nemmeno quelle previste dal contratto nazionale; nessuna continuità per i lavoratori delle coop impegnate ora nei campi estivi, nessun pasto e aumento dei carichi di lavoro, con impossibilità di offrire un progetto educativo dignitoso anche per i bimbi disabili".

È sui centri estivi che si è aperto un vulnus. A causa del "nuovo progetto pedagogico – denuncia Rossella Chirizzi di Sgb –: aumentando il rapporto educatore bambini disabile in realtà maschera un taglio alle risorse". E i centri estivi organizzati dentro le scuole, quindi a maggior controllo del Comune, non prevedono "formazione, programmazione o informazione sui bambini agli educatori, mandati allo sbaraglio".

La Lega sposa la causa: "Saremo in piazza con genitori, educatori e associazioni che chiedono che i bimbi con disabilità non siano discriminati. Nei centri estivi in città continuano a esserci piccoli ’di serie B’, che non possono usufruire a tempo pieno del servizio", attacca il capogruppo in Consiglio comunale, Matteo Di Benedetto.

