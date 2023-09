"Braccia stampate in 3D a chi le ha perdute"

Ha studiato e realizzato un prodotto che può migliorare la qualità della vita di migliaia di persone che hanno subito l’amputazione dell’avambraccio. Simone Perini, 27 anni, casalecchiese doc, col suo ‘D-Pulp’ è risultato vincitore dell’edizione italiana del James Dyson Award: il premio promosso dalla fondazione dell’omonima azienda, che da 19 anni sfida laureandi e neolaureati in ingegneria e design, in tutto il mondo, a progettare la soluzione a un problema. Simone, una laurea triennale in Disegno industriale presso l’Università di Bologna, ha completato i suoi studi all’Università Iuav di Venezia.

Durante il percorso accademico, ha avuto l’opportunità di sviluppare la sua tesi di laurea su questo sistema parametrico per la fabbricazione digitale di protesi mioelettriche per arto superiore in collaborazione con il Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio. Il ‘problema’ che secondo la giuria internazionale ha contribuito a risolvere o ad alleviare è quello dei circa 40 milioni di amputati conteggiati nel mondo dall’Organizzazione mondiale della sanità. Un numero in costante aumento, perché alimentato da guerre e incidenti sul lavoro. Solo in Italia gli interventi di amputazione (40% di arto superiore) ogni anno sono 15mila. "E’ una ricerca che ho iniziato in sede di tesi di laurea alla Iuav di Venezia e continuata dopo la laurea magistrale dello scorso anno, relatore il professor Maximiliano Romero, nel ruolo di ricercatore con l’Istituto italiano di tecnologia – racconta il giovane designer –. Ad oggi i processi produttivi delle protesi sono principalmente artigianali. I tempi, i costi di produzione e la ripetibilità sono indicativi e possono variare in base a numerosi fattori, come le condizioni cliniche del moncone, l’esperienza del tecnico ortopedico e le personalizzazioni richieste dal paziente".

Il lavoro di Perini parte dalla scansione a 3D del modello in gesso dell’avambraccio che grazie a un software specifico elabora i dati pronti per essere trasmessi a una stampante 3D che realizza la protesi, il tutto in collaborazione con Emanuele Gruppioni e Kavin Morellato di Inail. "Si tratta del primo sistema innovativo che permette la stampa 3D di protesi mioelettriche Punto di forza del sistema è l’interfaccia semplificata per i tecnici, i quali possono impostare facilmente le caratteristiche della protesi, come la posizione e l’orientamento dei sensori che captano i segnali elettrici dei muscoli", spiega il ricercatore che destinerà i circa 5mila euro del premio a migliorare la sua formazione. "Ho scelto il design medicale perché si applica immediatamente all’aiuto di persone in difficoltà", conclude.

Gabriele Mignardi