Braccio di ferro sulla seggiovia Slitta ancora il verdetto del Tar

Sul futuro del Corno alle Scale pende, ancora per pochi giorni, il ricorso al Tar degli ambientalisti che si oppongono alla realizzazione della seggiovia dalla Polla al lago Scaffaiolo. Proprio ieri era in programma l’udienza al tribunale amministrativo, ma i giudici hanno trattenuto la decisione, che è attesa entro le prossime tre settimane. I ricorrenti, una cartello di associazioni riunite sotto l’insegna ’Un altro Appennino è possibile’, sostengono che l’impianto è del tutto nuovo e che quindi debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, mentre per la Regione e l’amministrazione comunale di Lizzano si tratta della semplice sostituzione di un impianto esistente.

"Se l’esito sarà favorevole – spiega il vicesindaco Mauro Ballerini –, noi abbiamo già pronto il bando per assegnare i lavori. Io mi ritengo ambientalista e penso sia positivo smantellare i vecchi tralicci che raggiungono il monte Cupolino e la vecchia seggiovia per avere un impianto più sicuro e performante in una zona già ampiamente antropizzata. Se fosse dannoso per l’ambiente sarei il primo ad oppormi e mi opporrei se si parlasse ad esempio di realizzare impianti sul monte la Nuda, che deve restare una montagna selvaggia". Vittorio Monzoni, attivista di Legambiente, a nome del comitato ribadisce la ragioni degli oppositori: "Noi evidentemente sosteniamo le nostre ragioni che riteniamo molto solide e ci aspettiamo un buon risultato e vedremo quale sarà la decisione". Il tribunale non ha concesso la sospensiva e questo sembra fare pendere la bilancia in favore del Comune: "La richiesta di sospensiva da parte nostra non è stata neanche ripresentata – sottolinea Monzoni –, perché c’è l’impegno del Comune di Lizzano che prima della decisione non venga intrapresa nessuna iniziativa, nel momento in cui tale impegno fosse disatteso ci attiveremmo subito".

Il Corno però, vuole iniziare a pensare anche ad allargare sempre più la platea dei frequentatori anche a un’utenza diversa da quella dello sci alpino, visto che gli appassionati di altre discipline della neve sono in continuo aumento. Divieti e controlli molto serrati nelle aree di pertinenza delle piste hanno in questa stagione spesso complicato la vita di ciaspolatori, scialpinisti e famiglie: "Tra sabato e domenica qui c’era un mondo fatto anche di famiglie, escursionisti con le ciaspole e scialpinisti – sottolinea Ballerini –. Siamo consapevoli che lo sci alpino ha un grande indotto , ma noi stiamo lavorando per individuare percorsi per tutti gli appassionati e permettere anche a chi va in salita con gli sci da alpinismo e le ciaspole di coesistere con gli sciatori".

e. b.