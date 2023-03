Braccio risucchiato dal tornio Operaio ferito nell’officina

Sono serie le condizioni del 63enne artigiano di Valsamoggia che ha riportato lesioni e fratture a causa di un incidente sul lavoro accaduto l’altro pomeriggio nell’azienda meccanica Rcr, di via Cassola, a Monteveglio. Secondo gli accertamenti svolti dal servizio prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro dell’Azienda Usl, i cui tecnici sono intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Bazzano, l’operaio poco prima delle 18 stava lavorando a un tornio quando il suo camice, per cause in corto di verifica, è stato agganciato dalla macchina operatrice in funzione.

Da verificare se i dispositivi di protezione fossero presenti o momentaneamente disativati. Fatto sta che il movimento del tornio ha preso la manica dell’abito da lavoro, trascinato all’istante il braccio e tutto il corpo a ridosso dell’apparecchio, e che solo la resistenza estrema della vittima, con l’entrata in funzione del dispositivo di blocco di sicurezza e il soccorso di un collega che ha raccolto la richiesta di aiuto hanno evitato il peggio. Trasportato in codice rosso all’ospedale Maggiore di Bologna, il lavoratore non è in pericolo di vita. Il macchinario è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti per le verifiche del caso.

g. m.