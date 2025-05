Brace e musica per quattro giorni. Festa grande al Parco La Torretta

Dopo il successo dell’anno scorso, Bres&Baraca torna con la sua seconda edizione. Un fine settimana di festa, dedicato al maialino e alla carne alla griglia; ovviamente non mancherà un buon intrattenimento musicale. Per tutto il weekend, a partire da oggi e fino a domenica, 11 maggio, presso il Parco La Torretta a Molinella, si avrà l’occasione di degustare le prelibatezze dei migliori grigliatori locali. Tantissime sono le novità di quest’anno che compongono un programma molto ricco.

L’evento inizia oggi con Bres Experience, una serata con menù fisso, pensato e realizzato interamente dagli chef dell’Istituto d’Istruzione Superiore Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro e in collaborazione con gli esperti dell’Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers che, ad ogni portata proposta, serviranno un vino selezionato. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alle scuole che hanno partecipato alla realizzazione della serata. Venerdì si inizia con la vera ‘baraca’. All’interno dello stand gastronomico, si potrà scegliere lo spada di coppone, la grigliata mista, gli arrosticini e anche qualche piatto più sofisticato, come il risotto con mortadella e granella di pistacchio mantecato con squacquerone e birra rossa. La serata sarà poi animata da dj Cirillo. Sabato si prosegue con lo stand gastronomico, sia a pranzo che a cena. A partire dalle ore 22, Marco Ossanna Dj animerà la pista da ballo con il suo video mix party. L’evento si conclude con il pranzo della domenica in cui saranno ospiti anche le vespe storiche del gruppo "Ropi Club Vespisti della Bassa".

z. p.