Braga: "Ribalteremo il tavolo. Nessun accordo con altre liste"

"Abbiamo una visione diversa del futuro di Casalecchio. Gli elettori l’hanno colta e al ballottaggio chiederemo ai cittadini e alle cittadine si sostenerla ancora". Dario Braga, il professore prestato alla politica, ha esperienza di altre campagne elettorali, come quelle per il rettorato di UniBo. Sfide ben diverse, ma non ha intenzione di cambiare la sua impostazione: nessuna trattativa con altre liste o partiti diversi da quelli che lo hanno sostenuto fino ad ora.

"Alle europee ho apprezzato la performance del Pd, che anch’io ho votato ma senza esprimere preferenze, mi ha fatto piacere. A Casalecchio la competizione fino ad ora è stata complicata, ce l’abbiamo fatta per un pelo a raggiungere il nostro primo obiettivo. Abbiamo convinto un quarto dell’elettorato, adesso – spiega il civico Braga –, con l’effetto ‘palla di neve che rotola’ dobbiamo convincerne tanti altri, e ci riusciremo anche perchè a questo punto anche lo spettro agitato da altri di fare un favore al partito della Meloni non vale più. Gli elettori, anche quelli di Ruggeri, potranno valutare in libertà la nostra proposta che è autenticamente civica, ma diversa da quella che ha governato fino ad ora".

Insomma nei prossimi giorni l’obiettivo di Braga è quello di spostare il discorso dal piano dello schieramento a quello dei contenuti: "Vogliamo superare il modello della Casalecchio dei grandi centri commerciali alla quale vogliamo contrapporre una città che punta sulla natura e sulla cultura. Attrattiva per visitatori, studenti e che convinca chi vede i limiti di una certa visione che si è affermata negli ultimi anni, anche con progetti che vanno cambiati, L’abbiamo detto e lo faremo. Mi creda, è esattamente quello che cercheremo di fare, perchè quello in campo non è una lotta fra schieramenti, ma un dibattito fra due visioni di città, fra chi ha idee e progetti migliori per il futuro di tutti".

Gabriele Mignardi