Bramato nuovo comandante provinciale dei carabinieri: 'Arma vicina alla comunità'

Bologna, 28 luglio 2023 - Cambio al comando provinciale dei carabinieri di Bologna. Il colonnello Ettore Bramato, subentrato al posto di Rodolfo Santovito, ha incontrato questa mattina la stampa.

Negli ultimi due anni è stato capo dell’ufficio cerimoniale del comando generale dell’Arma, mentre in passato ha guidato le compagnie di Monreale, Cosenza e Roma Trionfale. È stato aiutante di campo del ministro della Difesa, comandante provinciale di Vero e capo ufficio del vicecomandante generale.

“Vogliamo essere vicini - ha detto Bramato - ai cittadini e alla comunità. Gli obiettivi dell’Arma saranno adeguati alla realtà bolognese e alle sue criticità. Attenzione ai reati di genere, codici rossi, truffe agli anziani e ai giovani. In quest’ultimo caso, non solo sotto un profilo di controlli di polizia, ma anche culturali con protocolli di legalità e incontri nelle scuole. Non mancherà poi un impegno costante nel contrasto al traffico di droga”.