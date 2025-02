Branciaroli al Duse con Goldoni: "Todero, protagonista improprio"

Avaro, opprimente con il figlio e la nipote, irritante con la servitù. ‘Sior Todero brontolòn’ è un ‘nonno-padrone’ che deve controllare tutto ciò che accade in casa. Personaggio indifendibile, nato dalla penna di Carlo Goldoni nel 1761, ma accolto fin dal debutto con molto calore. A vestirne i panni, da domani al 2 marzo (alle 21, domenica alle 16) al Duse, è Franco Branciaroli, maestro del palcoscenico contemporaneo, diretto da Paolo Valerio. In scena, accanto agli attori, ci saranno "fili, gambe, braccia, teste" delle marionette, pensate come alter ego degli attori. Dall’amore di Goldoni per questi oggetti "e dalla presunta leggerezza del suo mondo interiore prende spunto il progetto di regia che vuole presentare una versione del ‘Sior Todero’ come un grande burattinaio, anzi marionettista", scrive il regista.

Branciaroli, come si trova in questi panni?

"Mi trovo esattamente come purtroppo sono diventato, un vecchio, spero non così rompiscatole. Quando invecchi, le parti che ti spettano sono queste, quindi mi trovo bene. La farsa è molto divertente e tecnicamente irresistibile".

Quindi si rivede in questo personaggio?

"Sì, ma in generale i personaggi per un attore sono come gli spartiti per un pianista. Quando nelle parole si riescono a intravedere tutte le intonazioni (che sono il segreto della recitazione), si riesce anche a far nascere il carattere. Questo è il teatro. Nel cinema, invece, conta l’immedesimazione".

Come ha lavorato con il regista Marco Valerio?

"Con i registi lavoro sempre bene, non creo molte difficoltà. Conosco le parti, le ho viste in tante edizioni. Questo, per esempio, è uno spettacolo che da bambini ci portavano a vedere a teatro con Cesco Baseggio, era un famoso tormentone infantile".

E oggi, a distanza di oltre due secoli, cosa suggerisce la rilettura di questo classico?

"Sarebbe come dire: cosa c’è di attuale in Amleto? Niente, perché nessuno di noi è un principe, nessuno di noi ha potere assoluto, nessuno di noi la fa tanto lunga per una storia con Ofelia. C’è l’ammirazione per una trasfigurazione artistica grandiosa di sentimenti comuni. Queste sono le opere d’arte". Attuale può apparire la figura di Marcolina che salva la giovane Zanetta da un matrimonio d’interesse…

"Marcolina è il personaggio principale. Todero è un protagonista improprio, di cartello, fa una figura pessima: viene ingannato, mandano il suo piano a monte".

È una commedia in cui si celebra la superiorità delle donne…

"Goldoni aveva un’enorme passione per le donne, pensiamo a La locandiera. Eleva a eroine le figure femminili, mentre gli uomini fanno sempre la parte dei malvagi o degli imbecilli. Anche perché le donne gli piacevano molto, era un grande playboy".

Amalia Apicella