Branco di lupi a passeggio, paese in allarme

Lupi, in branco, che scorrazzano per le rotonde di Granarolo. Dopo gli avvistamenti sulla ciclabile di alcuni mesi fa e i recenti episodi in via dello Sport i cittadini si dicono allarmati.

Al loro fianco si schiera Pino Minissale, consigliere di opposizione: "Più che polemico sono davvero molto preoccupato, non solo per la presenza sempre più frequente di lupi, ma anche per la sottovalutazione che viene fatta. È vero che i lupi cercano di evitare contatti con l’uomo, ma è assai imprudente che alcuni si ergano a conoscitori dei lupi, e si permettano di fare accuse di eccessivo allarmismo". Minissale prosegue: "Questa presenza è senza dubbio in aumento, quindi ritengo molto sensato, nonché urgente, che l’amministrazione ne prenda atto e si adoperi per eliminare l’eventuale pericolo per gli umani. Sui social si è aperta una discussione, all’avvistamento di cinque lupi in branco su via dello Sport, tra chi sostiene che i lupi sono autoctoni, quindi non pericolosi, e chi invece è giustamente preoccupato. Lontano dal mio pensiero fare del male a questi animali, ma penso che questa amministrazione debba tenere monitorata la situazione predisponendo maggiori controlli sul territorio e informando la cittadinanza".

A replicare alle interpellanze depositate, prima dalla minoranza di Matteo Di Vincenzo, poi da Minissale, è il sindaco Alessandro Ricci: "L’amministrazione è a conoscenza della presenza di alcuni lupi sul territorio e segue l’evolversi della situazione. A conferma di questo il fatto che ci siano già varie iniziative pubbliche. Dalle valutazioni fatte con la Polizia locale e la Polizia metropolitana possiamo dedurre che sul territorio gli esemplari siano riconducibili a una sola famiglia. L’approccio più proficuo è studiare e monitorare la situazione su aree vaste non vincolate dai confini Comunali. Per questo siamo in contatto con la Città Metropolitana, con la Regione, con Ispra e anche con associazioni che sviluppano attività di monitoraggio. Si prevede, comunque, l’installazione di segnaletica informativa nelle aree dove sono stati avvistati lupi, al fine di avvisare la popolazione e promuovere comportamenti corretti in caso di incontri. Il 4 marzo è previsto un appuntamento pubblico a Minerbio organizzato dalla giunta di Terre di Pianura per informare ancora; a metà marzo è previsto un analogo incontro a Castenaso, e abbiamo organizzato letture di libri e di testi per bambini".

Zoe Pederzini