Branco di ragazzini vandalizza parchi e strade

Ha fatto danni per diverse migliaia di euro la banda di ragazzini che da almeno due settimane si dedica al vandalismo di spazi ed edifici pubblici nel capoluogo di Zola. Tre sere fa l’incursione più recente che ha rotto lampioni, infranto vetrate alla scuola media Francesco Francia, danneggiato impianti, incendiato cestini di rifiuti sulla superficie in resina del campetto di basket presso le stesse scuole. Poi rovesciato i sacchi dell’immondizia sui marciapiedi, fatto esplodere bottiglie di vetro imbottite di petardi, per non parlare degli schiamazzi notturni e urla che hanno suscitato le proteste dei residenti. E si è trattato della riedizione urbana dei vandalismi segnalati nelle settimane scorse nel giardino-campagna, con falò di ramaglie, danneggiamento dei cestini dei rifiuti e la pericolosa rimozione dei coperchi dei tombini che nei prati consentono le ispezioni ai tecnici di Hera.

Spedizioni in gruppi che secondo i testimoni hanno contato fino a una quindicina di ragazzini uniti nell’obiettivo di far danno, come spiega il sindaco Davide Dall’Omo che ha sporto denuncia contro ignoti alla stazione dei carabinieri e acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per poi stigmatizzare via social il preoccupante fenomeno. "Mi rivolgo al gruppetto che ieri sera, così come in altre serate precedenti, hanno pensato di ingannare la noia nelle zone adiacenti alle scuole Francesco Francia, Calamandrei e vie limitrofe, provando a incendiare oggetti (rovinando il campetto da basket fronte scuola che, insieme alle associazioni sportive, avevamo rimesso a nuovo solo un paio di anni fa) e facendo altri danni – ha scritto il sindaco –. Spero che Internet mi aiuti a raggiungervi e domandare: ma perché? Perché distruggere, devastare, emulare il peggio di cui sono capaci gli uomini?".

Su quanto è avvenuto indagano i carabinieri, anche con l’ausilio delle registrazioni video delle telecamere messe alcuni anni fa nell’area scolastica dove questi fenomeni sono ricorrenti. I servizi sociali hanno attivato gli educatori di strada e il sindaco chiede aiuto ai genitori: "Domandate ai vostri figli cosa pensano di tutto questo, e se sono usciti la sera prima domandate loro dove sono andati, cos’hanno fatto. Per capire come li si possano aiutare a non continuare e a non scendere nello scantinato della devianza", conclude il sindaco, che ha annunciato più controlli da parte delle forze dell’ordine e l’avvio di un percorso partecipativo riservato ai giovani.

Gabriele Mignardi