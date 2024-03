Brasimone, inaugurati i tre sportelli per il rilancio del territorio montano

Operativi da ieri i tre Sportelli per privati e imprese di Bis Brasimone: lo Sportello Vivere e Lavorare in Appennino, lo Sportello Imprenditoria Progetti d’impresa Brasimone e lo Sportello Green per le Imprese. I tre nuovi sportelli, dedicati al territorio appenninico, nascono nell’ambito di un progetto strategico con interventi per la rigenerazione e la valorizzazione del territorio, i cui effetti saranno percepibili nel più ampio contesto della montagna. Il piano rappresenta un’opportunità per rafforzare il sistema infrastrutturale, accrescere l’attrattività e rinsaldare i rapporti sinergici tra l’eccellenza scientifica del Centro Enea Brasimone e il contesto territoriale complessivo.