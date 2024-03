Brasimone, sportelli per privati e imprese

Stasera alle 17.30, in Comune a Castiglione, verranno inaugurati i tre Sportelli per privati e imprese di BIS Brasimone: lo Sportello Vivere e Lavorare in Appennino, lo Sportello Imprenditoria Progetti d’impresa Brasimone e lo Sportello Green per le Imprese.

I tre nuovi sportelli, dedicati al territorio appenninico, nascono nell’ambito del progetto BIS - Bologna Innovation Square, la piattaforma metropolitana diffusa di servizi innovativi promossa da Città metropolitana e Comune di Bologna.

Con i tre nuovi sportelli si attiva dunque un presidio fisico a cui cittadini e cittadine, imprese e organizzazioni possono fare riferimento per fruire dei servizi pensati per una piena valorizzazione dell’Appennino: il rafforzamento e l’attrazione di nuove imprese, l’arrivo di nuovi residenti, l’innovazione e la transizione ecologica del tessuto imprenditoriale esistente.