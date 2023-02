Bravo Caffè, vent’anni di musica

di Gian Aldo Traversi

Vent’anni di Bravo Caffè passati con la velocità di un assolo di free jazz, shakerati con la disinvoltura di chi sperimenta e si sperimenta, elabora e rimastica di tutto. Difficile dimenticare l’aneddoto con cui Lee Konitz, l’artista che firmò ’Birth Of The Cool’ accanto alla tromba di Miles Davis raccontò nel locale di via Mascarella nell’aprile del 2009: "Troppo rumore – sibilò a chi esagerava con gli alti –, voi siete matti, suonate troppo forte, non riesco neppure a sentirmi". Splendori di un ventennio per un ’parterre grandi firme’. È possibile ospitare in un club di modeste dimensioni calibri di tale levatura? Sì, se a gestirlo è un manager visionario e un po’ naïf qual è Massimiliano Cattoli che nel 2013 rilevò il locale da Alberto Barberini. Due decadi, un bel traguardo per un locale in cui l’anima creativa si compenetra con quella alternativa.

"Già – spiega Cattoli –, i primi a non crederci eravamo noi. Il Bravo sarebbe stato per anni uno spazio vivace, vicino a implodere per via di proposte inconciliabili per un piccolo spazio. Poi la crescita vorticosa: ora possiamo essere considerati punto di riferimento per chi ama quella mistura di musica, cibo e socialità un po’ demodé che fa dei club luoghi magici: non più di elitarismo jazz, ma soggetto musicale pop in cui convivono alto e basso".

Potrà accadere di rivedere quei nomi che brillano sulle locandine alle pareti, da Suzanne Vega, Vinicio Capossela a Simon Phillips e Ron Carter?

"Sarà sempre più raro, perché da quello showcase di Howard Jones a fine 2005 che diede la stura ai primi, folli calendari abbiamo affinato la capacità di creare palinsesti che si reggono sulle proprie economie".

Un accenno alle unicità.

"Sono quelle ottenute trascurando il richiamo di un turismo che ha portato molti a buttarsi nella ristorazione facile, il che rischia di appiattire le attività. In una città che rumina cibo siamo una felice eccezione".

Per i vent’anni che cosa ci regalate?

"Si parte da Ray Gelato coi suoi Giants (domenica) e i Matt Bianco (mercoledì 22). Poi la novità degli Extraliscio (23). Marzo inizia con la celebrazione di Lucio Dalla affidata a Roberto Costa (2) e Lorenzo Campani (3), voce di Quasimodo e Clopin nel ’Notre Dame de Paris’ di Cocciante. Dopo i concerti di Chiara Civello (5 e 6), luci su ’Il cantautore necessario’ di Edoardo De Angelis (7). Fari puntati poi su Jaques Morelembaum (12), artista che ha suonato con le star brasiliane, Sting, Bill Frisell e John Scofield. Il 21 tre assi in mano: Wayne Krantz, Tim Lefebvre e Keith Carlock; a seguire il nuovo cd dei Licaones di Francesco Bearzatti e Mauro Ottolini (22) e quello di Eugenio Finardi (23). Aprile parte con Joe Barbieri (4) e Frank Gambale (5) e prosegue con Sarah Jane Morris e il Solis String Quartet (11) e i ruggiti etno-Zep di Justin Adams (13), poi tocca a Bosso col progetto ’Wonder’ (19) e a Ginevra Di Marco che canta Tenco (26). Maggio – conclude il lungo elenco Cattoli – non è da meno con i chitarristi Stanley Jordan (4) e Jon Gomm (9)".