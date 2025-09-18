Bravo Caffè, ventidue anni di note. Il cartellone mescola i generi

Passati con la velocità di un assolo di free jazz, shakerati con la disinvoltura di chi sperimenta e si sperimenta, elabora e rimastica di tutto, domani ricorrono ventidue anni di Bravo Caffè: è la formula con cui Massimiliano Cattoli, art director, titolare del club di via Mascarella ha allestito il cartellone autunno-inverno. Concerti in cui c’è il futuro senza far torto al passato: poco jazz, molto crossover, cantautorato e sonorità brasilere. Più il ritorno della stand up comedy.

Eclettismo senza snobismi che ha consentito di affiancare all’interno del calendario il groove ’sporco’ e succulento di Greg Koch (22 ottobre) ai funambolismi di Gianluca Petrella, alfiere dell’Italia nel mondo con un jazz senza tempo che squarcia il futuro proiettandone l’essenza di genio, in quartetto con la cantante Joanna Teters (29 ottobre). Poi arriva la ribalta geniale di Alan Clark, storico tastierista dei Dire Straits (26 novembre), che ha contribuito a definire il sound del gruppo negli album Love Over Gold e Brothers in Arms, palchi condivisi, in seguito, con Bob Dylan, Eric Clapton e Tina Turner. Ed ecco lo scanzonato umorismo che la tromba di Fabrizio Bosso esprime nel progetto Spiritual (3 dicembre).

Un puzzle in cui festeggiano le inflessioni di cantanti e musiciste glamour, come la chitarrista yankee Kaki King che apre i grandi eventi presentando suoni e visual luminosi (24 settembre); la sublime Karen Souza che sfoglia il nuovo disco nella data italiana del ’Recipes for Love Tour’ (1 ottobre); la brasiliana Lari Basilio, astro del chitarrismo globale che rovista l’album ’Redemption’, nel primo dei rendez-vous in quota Bologna Jazz Festival (12 ottobre). Carmen Souza, voce portoghese tra jazz e ritmi capoverdiani sarà sul palco il 6 novembre. Più la novità Annalisa Minetti, atleta paralimpica e modella ed ex vincitrice di Sanremo nel 1998 col brano ’Con te o senza te’ (30 novembre).

La scena di via Mascarella s’infiamma per Yamandu Costa, fuoriclasse della chitarra a 7 corde che surfa tra bossa e milonga, tango, chamamé e popular brasiliana (7 ottobre); ma pure per un altro nome mondiale della chitarra, Greg Koch che mescola blues, rock, jazz, country e funk in stile ’gristle’ (22 ottobre). Ribalta quindi per ’Two generations in jazz’, coppia inedita con il ’grande vecchio’ Enrico Intra – co-fondatore del celebre Derby di Milano – e Francesco Cavestri, talento nouvelle vague (26 ottobre), passaggio di testimone tra chi ha scritto la storia e chi la sta reinterpretando.

Altre chicche: il trio di Moris Pradella (27 settembre); Stef Burns in quartetto fusion (domenica 16 novembre). Carezze in musica nei weekend ’inclusive’ con le voci di Irene Guglielmi, Chiara Luppi, Rachel Doe, Faith, Elena Giardina e Gloria Turrini.