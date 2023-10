"Bregoli, la Regione trovi i fondi per il ripristino del sentiero"

"La Regione intervenga con fondi propri, anche solo parzialmente, per il ripristino del sentiero dei Bregoli". È la richiesta contenuta nell’interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri Michele Facci (Lega) e Marco Mastacchi (Rete Civica) nella quale si sottolinea il valore storico e naturalistico del percorso che collega la chiesa di San Martino di Casalecchio con il santuario della Madonna di San Luca. Un sentiero che per effetto delle frane che si sono generate sul versante del colle della Guardia a seguito del maltempo della scorsa primavera è a tutt’oggi interrotto e vietato al passaggio. L’assessore all’Ambiente Barbara Negroni ha spiegato che questo intervento non è rientrato fra quelli considerati urgenti e finanziati dallo stato attraverso il Commissario straordinario per la ricostruzione, e che per il ripristino in sicurezza secondo il progetto del Consorzio della Bonifica Renata sono necessari 200mila euro, una cifra attualmente non prevista dal bilancio del Comune. Da qui prima l’appello della Pro loco Casalecchio Insieme ed ora l’intervento dei consiglieri che auspicano che l’intervento possa rientrare, anche solo parzialmente, nel Programma triennale degli interventi straordinari sulla Rete escursionistica con l’obiettivo di "garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria".