Breno che botte, il Portogruaro si impone 6-1. È quartultimo con una salvezza tutta da conquistare

BRENO (Brescia)

La venticinquesima giornata del girone C di serie D non ha riservato sorprese e le difficili trasferte di Atletico Castegnato e Breno (nella foto) si sono chiuse con altrettante sconfitte che lasciano le due bresciane in zona play out. Per quel che riguarda la classifica, i contemporanei ko di Montecchio e Luparense non hanno cambiato il distacco dalla salvezza diretta, ma questo non toglie che il cammino del duo targato Brescia rimanga pericolosamente in salita. Un discorso che vale in modo particolare per i camuni di Bersi, che restano staccati sette lunghezze dalle posizioni tranquille e che sono riusciti a spaventare il Portogruaro con un gol in avvio, prima di subire il ritorno dei veneti, fino al rotondo 6-1 finale. Agli ospiti non sono bastati i primi 25’ giocati alla pari per centrare un risultato positivo, ma, proprio facendo riferimento al buon avvio, il Breno può impostare la gara di domenica con il Campodarsego.

Anche i franciacortini di Guerra hanno già spinto la loro attenzione verso la gara interna col Mestre del prossimo turno, con la consapevolezza che dovranno mantenere sempre alta la concentrazione che a Bassano è stata spezzata solo dal gol all’inizio della ripresa dei vicentini. Per il resto i nerazzurri hanno fatto vedere di avere le carte in regola per credere nella salvezza.

Luca Marinoni