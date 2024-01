Bretella dell’A22 e Cispadana: "Avanti rapidi"

Cispadana e bretella Campogalliano-Sassuolo, avanti in tempi rapidi. È l’esito dell’incontro di ieri a Roma col ministro Salvini, il sottosegretario Freni, l’assessore regionale Corsini, il presidente Bonaccini (in teleconferenza), i presidenti della Province autonome di Trento e Bolzano, i vertici dell’A22 e i tecnici dei due ministeri. Sul tavolo il rinnovo della concessione dell’A22 e lo sblocco delle opere che interessano l’Emilia-Romagna. "Incontro positivo", per Corsini e Bonaccini. "Sono stati definiti e condivisi un percorso e le modalità per sbloccare due infrastrutture fondamentali per lo sviluppo dell’Emilia-Romagna e del Paese – dicono –. Ringraziamo il ministro Salvini per la volontà e la determinazione dichiarate per arrivare allo sblocco degli ultimi ostacoli per il rinnovo della concessione". Ora, spiega la Regione, spetterà ai tecnici di Mit e Mef con Autobrennero elaborare il percorso per lo sblocco della concessione con un bando da chiudere entro il 2024. Parallelamente, si aprirà un tavolo specifico per la Cispadana, per individuare il quadro normativo e procedere in tempi rapidi nell’iter realizzativo.