"Bretella, gli enti fanno melina". Bignami striglia Unione e Regione

Ultimatum agli enti locali. Galeazzo Bignami, già viceministro delle Infrastrutture e attuale capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, invita la Regione e l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese a fare un passo avanti sul tema della Bretella Reno-Setta, un’opera attesa soprattutto dalle aziende dell’alta valle del Reno, che si sono espresse con chiarezza attraverso le organizzazioni di categoria. Tra le amministrazioni a trazione Pd, invece, sembra prevalere ancora la richiesta dell’ammodernamento della statale Porrettana, reiterata nel vertice dello scorso 12 dicembre a Roma dalla presidente dell’Unione Valentina Cuppi.

"Sulla Bretella Reno-Setta da ormai un anno Regione e Unione non danno una indicazione chiara. Ancor più da novembre, quando è stato presentato il progetto sul territorio ad oggi, l’Unione dell’Appennino Bolognese non ha ancora detto se vuole quest’opera oppure no – attacca Bignami –. Un silenzio che si è prolungato un altro mese, cioè da quando Unione e Regione sono state ricevute su loro richiesta al Mit". "In particolare – aggiunge il capogruppo FdI – la Regione Emilia-Romagna, proprio in fase di predisposizione del nuovo Prit, dovrebbe indicare subito questa infrastruttura tra le opere prioritarie. Il Governo e Fratelli d’Italia hanno fatto la loro parte assolvendo ad oggi tutti gli impegni assunti con cittadini, imprese, realtà locali anche superando le omissioni e gli ostacoli creati dal Pd che usa le istituzioni locali come una Casa del Popolo".

"A questo punto – conclude Bignami – devono essere proprio Regione e Unione a dire cosa vogliono fare, smettendo di alzare ogni volta i toni e di usare l’ideologia per ostacolare un’opera che tutti vogliono. L’Appennino e la Valle del Reno meritano rispetto. E risposte concrete".

r. p.