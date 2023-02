"Bretella, nessuna comunicazione da Roma"

"La Regione Emilia non è a conoscenza dei contenuti dello studio realizzato da Autostrade per l’Italia sulla bretella Reno-Setta". E’ questa la risposta che l’assessore alla Montagna Igor Taruffi ha fornito alla interrogazione presentata dalla consigliera regionale Marta Evangelisti in cui la capogruppo di Fratelli d’Italia chiedeva quale fosse il giudizio della giunta del presidente Stefano Bonaccini sulla bretella.

Le opzioni sul tavolo sono due: da una parte c’è il collegamento Reno-Setta, su cui il vice ministro alle Infrastrutture Galezzo Bignami sta muovendo i primi passi, dall’altra c’è un progetto elaborato dai tecnici di Anas su richiesta della Regione.

"Fino ad oggi nessun esponente del ministero delle Infrastrutture ci ha dato comunicazione in merito – spiega l’assessore Taruffi -. Noi come Regione, invece, abbiamo già presentato ai sindaci del territorio un progetto che prevede un intervento di oltre 20 chilometri, da Vergato a Sasso Marconi. In particolare è previsto, prima della Rupe di Sasso, la realizzazione del collegamento della Strada Statale 64 con la Strada Provinciale 325 nei pressi del casello autostradale Cinque Cerri in modo da risolvere l’annoso problema del nodo della Rupe di Sasso.

Altro elemento certo è che con delibera approvata dal Comitato Interministeriale, lo scorso 28 dicembre Anas ha dato disponibilità per proseguire con l’ammodernamento della ss 64. Siamo noi, quindi, ad attendere quali siano le intenzioni del Ministero perché adesso bisogna decidere".

Per tagliare la testa al toro i sindaci di Castel di Casio, Gaggio Montano, Monghidoro, Monzuno, Vergato e San Benedetto Val di Sambro, hanno chiesto al viceministro Bignami un incontro per visionare lo studio elaborato da Autostrade.

"Ritengo grave – conclude Evangelisti – che una Regione, qualora interessata ad un progetto già dichiarato prioritario dal Governo e non dalla sottoscritta, non abbia seguito l’esempio dei sindaci e preso carta e penna per chiedere di visionarlo. Comunque, vista la disponibilità dimostrata dal ministero che dovrebbe compartecipare al pagamento dell’opera, come del resto per la eventuale messa in sicurezza della Porrettana, avrebbe dovuto in via preventiva inviare richiesta al Ministero senza attendere sollecitazioni".

Massimo Selleri