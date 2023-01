"Bretella o Porrettana? Servono entrambe"

di Massimo Selleri

La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) di Bologna chiede di non mettere in contrapposizione la Bretella Reno-Setta con l’adeguamento della Porrettana. Il primo è un progetto elaborato da Autostrade per l’Italia per conto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti grazie alle sollecitazioni del viceministro Galeazzo Bignami, mentre il secondo è stato pensato da Anas su incarico conferito dalla Regione e ha nell’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi uno dei suoi principali animatori. "La Cna dell’Appennino già 15 anni fa fece una raccolta firme a favore della Bretella Reno-Setta – spiega il vicepresidente di Cna Bologna Marco Gualandi –. Perché la percorrenza difficoltosa tra montagna e pianura mette in grave crisi le imprese che devono ricevere approvvigionamenti e vendere le loro merci. Per Cna entrambe le opere sono strategiche perché, ora, con il Ponte da Vinci impercorribile ci sono miei fornitori che devono uscire al casello Rioveggio, ’scalare’ la montagna di Grizzana, scendere a Vergato e risalire a Porretta, con tempi e difficoltà enormi. L’altro giorno è caduto un sasso dalla Rupe e tutta la Porrettana era bloccata. Insomma, bene che sia ripartito il dibattito e l’interesse sull’argomento, ma è tempo che si parta con le opere".

Martedì l’assessore Taruffi, insieme ai tecnici di Anas, presenterà ai sindaci delle due valli un progetto che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe proprio risolvere il problema che spesso si genera prima di arrivare a Sasso Marconi nella località della Rupe. Non è un segreto che sulla questione non tutti i sindaci abbiano la stessa opinione e la stessa prospettiva. Questa diversità mette il ministero nella posizione di chi deve capire se effettivamente il territorio desidera la bretella o se bisogna affidarsi ad una soluzione alternativa. In ogni caso tutti chiedono che si prenda una decisione in fretta.

"Le infrastrutture viarie sono indispensabili per realtà imprenditoriali come le nostre – afferma la presidente di Cna Appennino bolognese Silvia Bernabei – altrimenti le aziende dell’Appennino non potranno mai essere competitive come le altre. Bretella o Porrettana riqualificata possono ridurre considerevolmente questo disagio. Si stanno rilanciando le Terme di Porretta, si è capito che occorre puntare sul turismo verde insieme a quello della neve affinché il turismo in montagna viva 365 giorni all’anno. Ma se vogliamo far venire più turisti, dobbiamo rendere il percorso verso l’Appennino molto più agevole e veloce". Il costo singolo di entrambe le opere si aggira sui 600 milioni.