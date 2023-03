Bretella Reno-Setta, i sindaci: "Non usateci"

di Massimo SElleri

La Bretella Reno-Setta diventa il pomo della discordia tra i sindaci della montagna mettendo quelli civici o di centro destra contro quelli di centro sinistra. Sei di loro hanno chiesto di poter vedere l’elaborato preparato dai tecnici della montagna sull’opera e saranno ricevuti questo pomeriggio dal vice ministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami, mentre otto di loro, per lo più di area Pd, si dicono sconcertati per il fatto che questa riunione sia stata estesa anche a loro, ma senza la presenza anche di Regione e Città metropolitana.

I richiedenti sono Marco Aldrovandi (Castel di Casio), Giuseppe Argentieri (Vergato), Barbara Panzacchi (Monghidoro) Bruno Pasquini (Monzuno), Giuseppe Pucci (Gaggio Montano) e Alessandro Santoni (San Benedetto Val di Sambro), mentre Valentina Cuppi (Marzabotto), Maurizio Fabbri (Castiglione dei Pepoli), Marco Masinara (Camugnano), Giuseppe Nanni (Alto Reno Terme), Roberto Parmeggiani (Sasso Marconi) Sergio Polmonari (Lizzano in Belvedere), Franco Rocchetti (Castel d’Aiano) e Franco Rubini (Grizzana Morandi) sono tra coloro che pongono diversi rilievi sulle modalità con cui si sta procedendo, dato che con ordine del giorno votato durante l’approvazione del decreto "mille proroghe" la deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo ha impegnato il governo a trovare le risorse in collaborazione con regione e Città Metropolitana.

"Siamo sconcertati nell’aver ricevuto l’invito senza preavviso – si legge nella nota -, a un incontro con il viceministro alle Infrastrutture. Ci chiediamo a cosa possa servire una tale riunione, quando due organi di governo decisivi ( Regione e Città metropolitana) per la realizzazione di quest’opera, come ribadito anche nell’odg Fratelli d’Italia, vengono esclusi, e in assenza di alcuna novità di rilievo da presentare. Non nascondiamo la preoccupazione poi, nel leggere nell’ordine del giorno già citato e in articoli sui giornali riferimenti a cofinanziamenti degli enti locali eo a scelte che alla fine spetteranno ai sindaci dei territori. Chiediamo che non si ‘usino’ i sindaci per interessi elettorali di parte, rischiando di metterli gli uni contro gli altri". Non si è fatta attendere la replica del viceministro alle infrastrutture.

"Parlo quotidianamente con i sindaci di tutti i colori – spiega Bignami -, senza che loro chiedano il coinvolgimento delle loro Regioni o Comuni capoluogo. Se hanno bisogno le porte del Ministero sono aperte a tutti, ci mancherebbe". Va sottolineato come alla fine del febbraio del 2019 la Città Metropolitana abbia approvato all’unanimità un ordine del giorno che invitava l’allora sindaco metropolitano Virginio Merola a confermare l’impegno assunto nell’ambito delle linee programmatiche di inizio mandato, di aggiornare lo studio di fattibilità della Bretella Reno - Setta redatto nel 2008. Nel procedere in tal senso, quindi, l’esecutivo non fa altro che colmare un ritardo che si è accumulato a livello locale.