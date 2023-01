Bretella Reno Setta a Bologna, c’è il progetto: città e montagna saranno più vicine

Il progetto della bretella Reno-Setta

Bologna, 18 gennaio 2023 - L’ipotesi di un nuovo collegamento stradale tra la valle del Reno e quella del Setta segna un passaggio importante. Autostrade per l’Italia ha concluso, infatti, il progetto preliminare del tracciato che partendo dalla Carbona, frazione nel comune di Vergato, sulla strada statale Porrettana arriva fino al casello autostradale di Rioveggio. Si tratta di un percorso di 7,1 chilometri che ha come vantaggio principale quello di dimezzare i tempi di percorrenza dalla città alla montagna. Bretella Reno-Setta, i paletti della Regione. "Non tolga risorse alla Porrettana" Questo avrebbe un effetto molto positivo sia sul traffico dei mezzi pesanti, che non passerebbero più nei tanti paesi che sono tagliati in due dalla statale, sia per il turismo, con le terme di Porretta e la stazione sciistica del Corno alle Scale che potrebbero contare su un collegamento veloce con Bologna. Il progetto preliminare alterna tratti in sede naturale e tratti in viadotto, con una galleria centrale di 4,3 chilometri. In realtà questa è una delle tre soluzioni partorite dai tecnici di Autostrade, ma è quella che appare più realizzabile avendo un tempo di costruzione di poco più di sei anni e con un costo di circa 600 milioni...