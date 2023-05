"Bretella utile ad avviare un progetto di sviluppo"

di Massimo Selleri

Per avere un collegamento rapido tra la montagna e la città, Emil Banca si schiera dalla parte della Bretella Reno Setta, un’opera che ha anche il merito di collegare due valli che condividono parecchi servizi. "Veniamo da giorni drammatici per la montagna bolognese – spiega il direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia –. Tanti comuni sono rimasti parzialmente isolati a causa degli effetti della pioggia e hanno subito danni. A parte i casi eccezionali, la necessità di infrastrutture di collegamento rapide, sicure e affidabili è sotto gli occhi di tutti. Il punto è che nemmeno un’infrastruttura importante come la bretella può fare la differenza se non si matura un’idea ambiziosa di sviluppo del territorio".

Perché?

"Le infrastrutture sono spesso descritte come opere che permettono a chi abita in Appennino di raggiungere più in fretta la città, dove c’è occupazione e vita sociale. Implicitamente, si sottintende che in montagna non può esserci vero sviluppo, non possono insediarsi realtà produttive e non possono avviarsi circuiti di vitalità sociale ed economica. Bisognerebbe, invece, pensare alla montagna come luogo di sviluppo e di lavoro, anche per chi oggi sta in città".

Collegare le due valli aiuterebbe questo circuito?

"Sono due realtà importanti nel settore manifatturiero, nel turismo e nella sanità. Non va infatti dimenticata la presenza nel Medio e Alto Reno di due ospedali e del complesso termale, in fase di rilancio. Tutto ciò è strategico per il nostro Appennino, per i cittadini e per l’economia. Bisogna però anche sbloccare gli altri investimenti, dai fondi europei al Pnrr, e ottenere una diffusione capillare della banda ultralarga, la connessione veloce senza la quale nessuna attività oggi può svilupparsi".

La realizzazione della bretella non rischia di calpestare l’ambiente?

"Tutte le infrastrutture di mobilità hanno un impatto, Ma va valuta, sempre il termini ambientali, anche il costo del degrado, dell’abbandono e del sottosviluppo. Il ritirarsi graduale dell’agricoltura causa frane e smottamenti, come vediamo in questi giorni. Inoltre se l’economia locale arretra la manutenzione del territorio diventa complessa, al contrario se tenuti in equilibrio, natura, turismo, produzione e servizi possono costituire opportunità di crescita importanti".

Come valuta la querelle intorno alla Bretella?

"L’attenzione del Governo, anche grazie all’impegno del vice ministro Galeazzo Bignami, ai temi che interessano il territorio dell’Appennino è importante. Il fatto che si accendano i riflettori è positivo, non vorrei però che tutto si risolvesse in uno scontro politico fatto di bandierine. Venerdì 12 maggio ci sarà un convegno a Vergato dove si discuterà delle diverse soluzioni per quanto riguarda le infrastrutture e noi riporteremo il nostro punto di vista: siamo a favore della Bretella, ma ricorderemo la necessità di un progetto più ampio di sviluppo per la montagna".