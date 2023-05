Briganti, nobili e misteri al Passo della Futa

di Pierfrancesco Pacoda

Alla fine del ‘700 il Passo della Futa era attraversato da viaggiatori, molti inglesi, che ripercorrevano le tappe di un Grand Tour alla ricerca di angoli meno noti e molto affascinanti d’Italia, spesso fuori dalle rotte consuete. Una natura selvaggia, ostile, che celava pericoli per la presenza di bande di predoni che fa da scenario a ‘La locanda dei misteri’, opera grafica disegnata da Sergio Tisselli con i testi del ricercatore universitario, docente di letteratura inglese all’Università di Bologna, Maurizio Ascari. Il volume è l’ottava uscita della collana di Edizioni NPE dedicata al grande fumettista bolognese scomparso nel 2020.

Ascari, la Futa è un ambientazione perfetta per un’avventura dalle forti tinte ‘nere’.

"Sì, soprattutto in quel periodo, quando la presenza di un gran numero di viaggiatori, specie anglosassoni, che si muovevano nel nostro Paese spingendosi in aree pericolose, attraeva l’interesse di molte bande di ladri, che assalivano i convogli, sicuri dell’impunità. E proprio la storia di un ricco possidente inglese, Horace Dodsworth, che passa dalla Futa diretto a Firenze, scatena una serie di avvenimenti dove il brigantaggio si intreccia con atmosfere misteriche, magiche, ma di una magia oscura".

Luoghi e personaggi dell’opera sono reali?

"Per scrivere il testo di ‘La Locanda dei misteri’, ho attinto a una vastissima mole di materiali originali dell’epoca, accumulati per il mio lavoro in Università, dove per molti anni mi sono occupato proprio di viaggiatori inglesi che passavano per la Futa. Abbiamo ritrovato tante testimonianze che, in diverse occasioni, confermavano la presenza in quelle zone di un inglese che si chiamava proprio Dodsworth. Ma l’aspetto più affascinante è che esistono precisi riferimenti, nei documenti di allora, a una banda di predoni che veniva chiamata la Banda di Pietramala".

Cioè il nome di uno dei luoghi dove si svolge l’avventura disegnata da Tisselli.

"Sì, Pietramala è chiamata ‘La bocca dell’inferno’, per la presenza di bocche di fuoco che squarciano il terreno. Era considerato un luogo che aveva il potere di far scomparire chi si avvicinava. E questa fama rendeva ancora pìù leggendaria l’attività della banda che, poi si scoprirà, era capeggiata da un prete della zona, il curato Biondi".

Come è nata l’idea di dedicare un libro all’Appennino e al suo passato?

"Il merito è tutto dell’Associazione Savena Setta Sambro, e in particolare del suo animatore Daniele Ravaglia, che si occupa di valorizzare i luoghi suggestivi che caratterizzano l’Appennino tra Bologna e Firenze, con la quale avevo pubblicato il libro ’Bologna dei viaggiatori’. Sono stati loro a farci incontrare per realizzare la prima edizione di La locanda dei misteri, adesso ripubblicato da NPE".

Come ha lavorato con Sergio Tisselli?

"Abbiamo deciso che la storia dovesse essere filologicamente corretta. Abbiamo fatto una ricerca anche sulle fonti visive. Per molte tavole Tisselli si è ispirato a incisioni di quel periodo. Il risultato è una scoperta continua, un susseguirsi di emozioni che Tisselli riesce magistralmente a evocare con una successione di immagini che invitano alla contemplazione, a una fruizione lenta, capace si svelare dettagli che ci fanno sentire partecipi delle avventure dei viaggiatori dell’epoca".