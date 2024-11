Si travestono da Br per Halloween. La vedova Biagi: “Incommentabile per la tristezza”

Bologna, 4 novembre 2024 – "Un gesto incommentabile per la tristezza". Marina Orlandi, vedova di Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Nuove Br il 19 marzo 2002, ha commentato così la foto diventata virale sui social in cui tre ragazze, a Bologna, hanno inscenato il rapimento di Aldo Moro mascherandosi per Halloween con tanto di bandiera delle Brigate Rosse e una finta pagina di giornale che riporta il titolo ‘Moro rapito’.

Immediata la reazione di sdegno di Bologna, dove Marco Biagi è stato ucciso, in via Valdonica, sotto casa. Orlandi era ospite del seminario “Lavoro sfruttato e caporalato: per un’azione preventiva e coordinata nei territori”, alla Fondazione Lercaro e ha liquidato con una manciata di parole il gesto delle tre, dopo che il nipote Giulio Venturi (Lega) lo aveva già definito “disgustoso e irritante”.