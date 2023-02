Brighetti all’Orto botanico Le opere dentro la natura

di Benedetta Cucci

Da un po’ di anni non si vedeva una mostra di Alessandro Brighetti in città. Ed ecco che riappare, con un lavoro site specific all’Orto Botanico, che spinge la sua arte a confrontarsi con la natura e con l’ambiente. Brighetti, bolognese, classe 1978, ha surfato splendidamente il mercato dell’arte, conquistandolo. Ha esposto in tutto il mondo e le sue opere (particolarmente accattivanti e per anni star di Arte Fiera) quelle dove il ferro fluido veniva applicato su strutture plastiche sono parte di grandi collezioni. Poi si è stancato e ha voltato pagina. Il lavoro site specific Menage a deux-Menage a tout, con anche un’opera sonora incastonata nella cavità dell’olmo, è visibile fino al 5 febbraio dalle 9 del mattino.

Brighetti, perché l’Orto Botanico è il luogo ideale per il suo nuovo lavoro?

"Era fondamentale ambientare le opere in un posto così perché io tratto questi temi attorno al rapporto tra uomo ed ecosistema, fregandomene di tutta la componente scientifica, dal 2014. Mi importa molto di più la componente umana e mi ritengo un animista, retaggio di una madre ingombrante e biologa, che però mi ha insegnato molto bene a prendermi cura dell’ecosistema. Smokeocene, installato nella Serra delle Succulente è un video che emette il suono disturbante di persone che tossiscono. Il messaggio non lascia spazio a ambigue interpretazioni. Nella mia testa l’uomo produce un sacco di fumo e molecole, microscopiche presenze che agiscono sul tessuto sociale e sulla geopolitca globale. Il diossido di carbonio, gli interferenti endocrini, il glifosato, il PM10, il gas lacrimogeno, tante goccioline che contaminano. Il video è esplicito, mostra quello che spesso ci dimentichiamoe fa cortocircuito con l’intenso profumo di zagare".

Cosa raccontano le installazioni nella serra tropicale?

"Si chiamano Curanderas e vengono definiti bastoni di preghiera, mutuati da una tradizione del Chiapas, terra che ho spesso visitato. Sono feticci che mettono in guardia, attraverso una stratifcazione di simboli ed una narrazione in micro-video, sulle conseguenze inevitabili della politica dell’ultrasfruttamento. In cima ai bastoni c’è sempre un paraocchi da falco, una delle metafore più contingenti della società. Si mimetizzano in un sistema rigoglioso come vari ‘ricordati che devi morire’. Le sculture monumentali sono totem con identità precise. Forse va ricordato cosa possono sottolineare. Il totem è strepitoso perché ha una componente spirituale e una sociale. Il clan sceglieva il proprio totem, spesso animali ho vegetali, ma anche più astratti. Scelto il totem la comunità si prendeva cura del totem con cui si instaurava un rapporto di cura ecosistemica, di conseguenza il rapporto con la natura era salvaguardato. La parentela mistica con l’ambiente non esiste più e l’ambiente è diventato un supermercato in cui qualsiasi risorsa è traducibile in un codice a barre".