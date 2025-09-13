Briglie a monte del Ravone. Lavori per la sicurezza

Si muove qualcosa sul fronte alluvione e sulle situazioni ancora a rischio dopo i tragici eventi di ottobre 2024. Proseguono i lavori di messa in sicurezza dell’area urbana attorno al torrente Ravone: terminati i primi interventi di somma urgenza, è in fase di ultimazione il progetto per il ripristino delle tre briglie di monte sul corso d’acqua, crollate per effetto dell’ondata di maltempo di un anno fa. L’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile affiderà a breve i lavori, con un finanziamento di 650mila.

Ieri, intanto, si è svolto un nuovo sopralluogo lungo il torrente. Presenti il presidente della Regione Michele de Pascale, la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini, il sindaco Matteo Lepore e l’assessore comunale alla Sicurezza idraulica, Daniele Ara.

Oltre all’affidamento dei lavori per le briglie di monte, nei prossimi mesi l’Agenzia regionale eseguirà un ulteriore intervento di rimozione di sedimenti dall’interno del tombino del Ravone e lo sfalcio e la rimozione di tutta la vegetazione infestante presente all’interno e sulle sponde nel tratto di valle (in via del Chiù). Si procederà poi con la demolizione di un tratto di copertura, sempre a valle, che si è rivelato essere di ostacolo alle manutenzioni future.

"Seguiamo da vicino i lavori lungo il Ravone, ribadendo che per noi, assieme al Comune e in accordo con la struttura commissariale, è fondamentale la messa in sicurezza del bacino – spiega de Pascale –. I cantieri non si sono mai fermati, così come il confronto con le decine di migliaia di persone che abitano nell’area interessata, che comprensibilmente chiedono certezze in vista del futuro. Si è conclusa la prima fase, che ha visto interventi di messa in sicurezza sulle tombature".

Il riferimento è a quei tratti rimasti danneggiati e scoperti dopo l’alluvione, cioè via Andrea Costa, via Brizio, via Montenero e non da ultima via Zoccoli.

"La seconda fase, su cui stiamo lavorando, riguarda le cosiddette ‘strozzature’, ovvero i nodi più stretti della rete – insiste de Pascale –. La terza, invece, vedrà definire con il commissario Fabrizio Curcio le opere a monte di Bologna".

"È stato importante, in seguito all’assemblea con i cittadini, realizzare queste opere, perché erano gli impegni che ci eravamo assunti – commenta Lepore –. Ora, insieme alla Regione e all’Autorità di Bacino, siamo all’opera per la definizione del piano di cui faranno parte una serie di interventi che, dopo il decreto del governo di luglio, verranno finanziati con i primi 500 milioni di euro. Sono opere sicuramente di messa in sicurezza del Ravone e altri interventi sull’area metropolitana".