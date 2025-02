Brilla a Rio de Janeiro, è il genio di Marconi

Il tricolore per una notte ha illuminato la statua del Cristo Redentore che dall’alto domina il paesaggio di Rio del Janeiro. Con una cerimonia ufficiale che si è svolta l’altra sera presso il Santuario che sorge sulla vetta del Corcovado in Brasile si sono infatti celebrati i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi, lo scienziato italiano che nel 1931 illuminò il monumento simbolo della nazione, con un segnale radio inviato da Roma.

Un evento che ha riunito rappresentanti istituzionali e componenti della comunità italiana in Brasile, e che è stato organizzato dal santuario nell’ambito del Patto di amicizia sottoscritto con il Comune di Sasso Marconi per promuovere il legame tra l’Italia e il Brasile nel nome di Marconi. Insieme al rettore del santuario, padre Omar Raposo, al console generale d’Italia a Rio, Massimiliano Iacchini, e al presidente di Enel Brasile, Francesco Moliterni, alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Sasso, Roberto Parmeggiani, onorato dell’invito rivolto alla rappresentanza della cittadina che porta il nome dello scienziato premio Nobel e che ospita il mausoleo e la villa della famiglia Marconi dove il giovanissimo Guglielmo portò a termine gli esperimenti che diedero vita alla nuova era della telegrafia senza fili.

"Ho ringraziato per l’invito ricevuto e per l’opportunità di dare a Marconi il giusto riconoscimento per quanto fatto in vita e per l’eredità che ci ha lasciato – commenta Parmeggiani – auspico che l’esempio di Marconi possa spronare le nuove generazioni ad anticipare il futuro". Questo evento rimanda a quanto avvenuto il 15 e il 16 ottobre di quattro anni fa, quando nel contesto dei Marconi Radio Days, venne ricordato ufficialmente il novantesimo anniversario dell’accensione delle luci sul Santuario di Rio, il monumento-simbolo dell’intera nazione brasiliana, avvenuto il 12 ottobre 1931 con un impulso che Marconi inviò da Roma attraverso i trasmettitori della stazione marconiana di Coltano (Pisa). In quell’occasione venne sottoscritto il patto di amicizia tra Sasso e il Santuario dove venne anche collocata una scultura in bronzo rappresentante lo scienziato premio Nobel modellata dall’artista Nicola Zamboni.

Anche questa cerimonia, che rientra tre le iniziative realizzate tramite il Comitato nazionale per il 150° dello scienziato, guidato dalla presidente della Fondazione Marconi, Giulia Fortunato, si è chiusa con l’impegno a rafforzare il legame tra le due nazioni.

Gabriele Mignardi