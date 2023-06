Brilla in una cava anche il secondo ordigno: chiusa l’emergenza bomba

Bomba day ultimo atto ieri mattina nella cava abbandonata di Pianoro dove gli artificieri dell’esercito italiano, reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore, hanno fatto brillare (nella foto) la seconda grossa bomba dell’ultima guerra mondiale trovata nel cantiere della Nuova Porrettana a Casalecchio e disinnescata domenica scorsa. Operazione filata liscia e terminata con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti così da ridurre al minimo gli inevitabili disagi al traffico e alle circa 2500 persone evacuate per ragioni di sicurezza dalla ‘zona rossa’. Fra esse anche tante persone fragili che col coordinamento del Distretto sanitario Reno Lavino Samoggia sono state trasferite presso i presidi sanitari e socio-sanitari del territorio.

Dalle 5 di domenica mattina sono iniziati i lavori della macchina dei servizi socio-sanitari che hanno consentito l’evacuazione di una ventina tra persone anziane e fragili che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Di queste, cinque persone allettate sono state assistite presso l’ospedale di Bazzano e gli altri sono stati ospitati in stanze di albergo o presso il Centro diurno ’Fantoni’ di Riale, gestito da Asc Insieme.

"Anche in queste occasioni emerge come sia fondamentale la stretta sinergia tra ente locale, servizi sociali e sanitari e soggetti del terzo settore per prendersi cura dei fragili e di tutta la comunità", ha sottolineato Ilaria Camplone, direttrice del Distretto Reno-Lavino-Samoggia, che ringrazia i professionisti che hanno collaborato alla delicata operazione: "Un lavoro di squadra che ha coinvolto la Protezione Civile, il Distretto sanitario, i servizi sociali, le Pubbliche assistenze e l’Ospedale di Bazzano. Il Dossetti ha infatti messo a disposizione alcuni posti letto per accogliere anziani con elevati bisogni assistenziali, prefigurando la funzione di ospedale di comunità".