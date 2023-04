Brillano le stelle Colasante e Marque

Il gala Les Étoiles di Daniele Cipriani, atteso al Comunale Nouveau stasera (alle 20.30) e domani (alle 16), sarà anche l’occasione per ammirare due fuoriclasse francesi del balletto, Valentine Colasante e Paul Marque, che a Bologna arrivano per la prima volta nello spettacolo che vede impegnata l’Orchestra del Teatro Comunale diretta da Paolo Paroni. Entrambi étoiles dell’Opéra di Parigi, sono noti agli appassionati per il virtuosismo tecnico e la personalità scenica. Coppia di scena d’elezione, li vedremo nell’Adagio del Cigno bianco dal Lago dei cigni di Nureyev e nel pas de deux da Diamonds di Balanchine. Nell’attesa conosciamo Valentine e Paul nel duetto della nostra intervista.

Come avete scoperto la danza?

Valentine: "Sono fiera che le mie radici italiane abbiano influenzato la mia scelta: l’Italia ha una grande storia di danza che sin da bambina mi ha ispirata. La passione mi ha spinta a continuare: la danza è una disciplina esigente con anni di formazione rigorosa e impegno assoluto. Ma non potrei immaginare di fare altro e sono felice di aver trasformato il mio sogno in quotidianità".

Paul: "Io ho iniziato seguendo le orme di mia sorella maggiore: una circostanza che ha creato un legame particolare tra noi bambini. Mi sono subito appassionato e si è aperta la strada della scuola dell’Opéra quando a uno stage sono stato reclutato da un suo maestro. Avevo otto anni e ho capito che la danza poteva essere una professione e che volevo diventare ballerino".

Come coltivate la vostra brillante tecnica?

Valentine: "Cerco costantemente di migliorare le mie competenze tecniche, impegnandomi ogni giorno. Ma essere ballerina étoile non si limita alla tecnica: ancor più importante è riuscire a trasmettere emozioni dandosi completamente, per trasportare il pubblico nel proprio universo".

Paul: "Semplicemente mi piace ciò che faccio! Amo danzare e tutto quanto implica: la tecnica, il virtuosismo, l’artisticità, la musicalità… Pratico la danza con lo stesso impegno e la medesima voglia di quand’ero bambino: è quasi un gioco per me, mi diverto!".

Che qualità apprezzate l’uno dell’altra?

Paul: "Danzare con Valentine è un lusso a cui non riesco ad abituarmi. Abbiamo ballato molto insieme e ci conosciamo alla perfezione. Trovare una partner con la quale ci si intenda sia sul piano artistico che personale non è facile e non la si lascia scappare. Siamo colleghi ma anche amici: ci piace lavorare insieme. Valentine ha una qualità di danza eccellente, una forza nel lavoro impressionante e una profonda umanità, doti che ne fanno una ballerina magnifica e una partner senza uguali".

Valentine: "Anch’io apprezzo molto danzare con Paul. È un ballerino di straordinario talento e insieme abbiamo una bella alchimia in scena. Una delle caratteristiche che più apprezzo di lui è la sua capacità di essere allo stesso tempo forte e dolce, potente ed elegante. Paul è anche un ballerino molto generoso, sempre attento a me, permettendomi di essere serena in scena e dare il meglio".

Che accoglienza vi aspettate a Bologna?

Valentine e Paul: "Il pubblico italiano è tra i più calorosi e speriamo che anche Bologna apprezzi lo spettacolo che con tanta cura abbiamo preparato. Non vediamo l’ora di entrare in scena".

Valentina Bonelli