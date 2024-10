Brizzi, cuore rossoblù senza confini: "I tifosi locali ci hanno applaudito. Ma ‘Ci vuole un fisico bestiale’"

Potrà dire: "Io c’ero". Enrico Brizzi, scrittore e tifoso rossoblù, era ad Anfield, mercoledì scorso, a tifare Bologna, nel match contro il Liverpool. Il risultato non è stato positivo (2-0 per i Reds), ma le emozioni accompagneranno il romanziere anche stasera, quando, alla Festa del Racconto , salirà sul palco del Teatro comunale di Carpi (ore 21.30), con lo spettacolo musicale di Enrico Brizzi and The Perfect Cousins.

Brizzi, è stato allo stadio di Liverpool a vedere il suo Bologna: emozionante?

"Magico! Io sono malato di calcio e quello è uno degli stadi più mitici al mondo. È stato molto toccante il ricordo della strage di Hillsborough del 1989: sono stati ricordati uno ad uno i 96 nomi delle vittime, e ogni volta tutto lo stadio urlava ‘presente’. L’atmosfera che si è creata era bella, noi siamo stati accolti bene, i tifosi locali ci hanno applaudito. E a fine serata mi sono trovato con i tifosi bolognesi a fare il dj in un pub di fianco al Cavern Club, dove si esibivano i Beatles. Ho messo su gli Skiantos e ‘Ci vuole un fisico bestiale’".

L’occasione è naturalmente il compleanno di ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ e l’uscita di ’Due’, seguito di quella avventura.

Sono passati 30 anni: come è nata l’idea di scrivere il sequel del libro?

"Lo scorso anno, a novembre, ho riletto per la prima volta Jack Frusciante dall’inizio alla fine, da pagina 1 a pagina 174. Arrivato alla fine del libro, la cosa più naturale del mondo è stata alzarmi dal divano e passare alla scrivania per scrivere ancora di loro. Per 29 anni l’idea non mi aveva mai sfiorato, poi all’improvviso è diventata l’urgenza primaria, mi svegliavo al mattino con già nella testa la prima frase da scrivere".

Che Alex e Aidi troviamo in ‘Due’?

"Non ho mai pensato di dovere raccontare un seguito ambientato in un tempo lontano, ma mi è venuto in mente di ricominciare come se fosse la pagina 175 di quel libro là. Ritroviamo Alex e Aidi dove li avevamo lasciati, innamorati e separati da un oceano, nell’estate del 1992: lei negli Usa, lui a Bologna. La novità è la voce di Aidi, in pagine di diario e lettere".

Dunque, un tuffo indietro negli anni Novanta?

"Sì, e in tutto. ‘Due’ è un libro ambientato negli anni Novanta, scritto in analogico, con le regole e i meccanismi di quel tempo; perciò, anche l’editing doveva essere svolto rispettando questo spirito. Niente pdf, niente mai, niente call. Io e Carlo Carabba ci siamo chiusi cinque giorni in una locanda sull’Appennino a fare a pugni con il testo. Tutti e due a mani nude, senza il disturbo del cellulare perché lì proprio non c’è rete".

m.s.c.