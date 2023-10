Brizzi: "In Bastogne ogni parola ’suona’"

di Pierfrancesco Pacoda

Era una Nizza amorale, turbolenta e terribilmente seducente quella che Enrico Brizzi aveva scelto, nel 1996, per fare da sfondo al suo secondo romanzo, due anni dopo il grandissimo successo dell’esordio con Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Bastogne. Una Nizza terribilmente simile alla Bologna dei primi anni Ottanta, quella uscita dalle rivolte giovanili del ’77, perfettamente descritta da Andrea Pazianza, che, con il suo personaggio Zanardi, è stata la principale fonte d ispirazione dello scrittore. Adesso Bastogne, che di suoni cupi, tra elettronica e punk demenziale, era intriso, diventa un disco, che verrà presentato dall’autore, in compagna di un gruppo di amici, con un concerto al Locomotiv (via Serlio 25) il prossimo 28 ottobre.

Brizzi, già nel 2021 era salito sul palco dell’Arena Puccini per mettere in scena, attraverso il suono, le pagine del libro, 25 anni dopo l’uscita. Il disco e il concerto del 28 ottobre sono l’ideale continuazione di quello spettacolo?

"Sì, Bastogne è un libro dove ogni parola, ogni frase ‘suona’, perché in quegli anni Ottanta che ho rievocato nel libro, le avventure quotidiane, così lontane dalla morale comune, dei protagonisti, erano sempre ritmate dalla ‘nuova ondata’ creativa che il dopo ‘77 aveva generato. È una storia musicale, quasi un musical diseducativo, che aveva bisogno del suono adatto, che nel 2021 venne eseguito da musicisti che in quelle pagine c’erano realmente e che si materializzarono sul palco, da Alberto Camerini a Batmatic dei Gaznevada sino a Dandy Bestia degli Skiantos. Personalità che per me, che quel periodo non avevo vissuto, erano avvolte da un alone di leggenda".

E adesso il disco e il concerto al Locomotiv, in compagnia di musicisti di una generazione più recente.

"Insieme a Yuguerra, con il quale condivido sempre le mie avventure musicali ci saranno Bebo de Lo Stato Sociale, Max Collini, Federico Poggipollini, Van Booted e Steno che con i Nabat ha fatto la storia, a mio avviso, della musica in città. Sono amici accomunati dagli stessi ascolti, il punk, la new wave, musiche di ribellione, lontane dai buoni sentimenti del pop".

Non poteva essere altrimenti, vista l’altissima tensione emotiva di Bastogne.

"Sì, Bastogne è una storia zanariana, ispirata al ‘cattivo’ inventato da Andrea Pazienza, Zanardi, le cui avventure hanno determinato fortemente l’immaginario del libro. Ma Bastogne è stato anche un pretesto per rievocare, spostandolo a Nizza, un universo del quale io, per un fatto anagrafico, non sono stato parte. Ma che conoscevo per i racconti famigliari, che mi affascinavano. Come quando sentivo parlare da un mio zio del suo ristorante in centro, che per noi era il posto dei pranzi della domenica con i parenti, e che il mercoledì, giorno di chiusura, si trasformava in un club, ospitando i ‘Wednesday Party’, che rendevano le notti bolognesi molto simili, per me, a quelle americane. Le stesse atmosfere, oltraggiose, libere, selvagge, persino, ma dietro casa. Atmosfere che faremo rivivere il 28 ottobre sul palco del Locomotiv".