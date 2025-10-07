Brizzi racconta ’SuperTondelli’

Uno scrittore che racconta un altro scrittore. Enrico Brizzi ha solo "sfiorato" Pier Vittorio Tondelli, che però è diventato comunque un "amico segreto". È il sottotitolo di SuperTondelli (HarperCollins) che Brizzi presenta oggi alle 17.30 allo Stabat Mater dell’Archiginnasio, in dialogo con Letizia Gamberini. L’incontro fa parte delle iniziative di Tondelli70. Correggio Bologna Rimini: un calendario di iniziative per celebrare la vita e le opere di Pvt nel settantesimo anniversario dalla nascita. Brizzi fra le pagine ripercorre la vicenda umana e biografica di Tondelli, la sua breve – lo scrittore di Correggio morì nel 1991 a soli 36 anni – ma cruciale produzione narrativa, ricostruendo il contesto storico e culturale del Paese, dall’elettrica stagione del Dams, agli scontri studenteschi e l’avvento degli anni Ottanta.

Nel volume, arricchito dalle testimonianze di editor ed editori che lavorarono con Tondelli, si snoda un omaggio a uno scrittore rivoluzionario delle forme, emblema del postmoderno, radicato nell’immaginario collettivo come icona di cambiamento e denuncia contro una società ancora chiusa e bigotta. Non mancano note biografiche di Brizzi, che a maggio è andato in bicicletta da Torino a Correggio per posare un fiore sulla tomba dello scrittore. "Mi interessava – ha spiegato Brizzi al Carlino – raccontare un ragazzo della nostra terra, affascinato dalla musica e dalla società. Il suo desiderio di aprirsi al mondo dalla provincia, ma anche lo sbigottimento davanti alla violenza selvaggia di quei tempi. Era cresciuto in una parrocchia progressista, di certo non saliva sulle barricate. E ha scontato dei paradossi. Dopo la morte se ne doveva parlare come della più grande icona gay italiana o di un autore cattolico vicino alla tradizione. Ogni etichetta è sempre riduttiva. Autore generazionale, giovane… Sono tutti modi per non dire grande scrittore. Cosa che è stato. E pure generoso".