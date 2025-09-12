Broker infedele condannato. Dovrà restituire mezzo milione

Secondo l’accusa, ha sottratto oltre due milioni di euro nel corso degli anni: e ora il broker infedele è stato condannato in primo grado. Stefano Bonanni, 65 anni, ex subagente a Bologna di Assicurazioni Generali, è stato condannato a quattro anni e dieci mesi di reclusione. E il giudice Claudia Gualtieri ha disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici di Bonanni per cinque anni. In origine, erano 27 le parti lese, di queste poi in 15 si sono costituite parti civili al procedimento.

L’assicuratore – che nel 2020, dopo le indagini della Guardia di Finanza e il fascicolo a suo carico dai pm Stefano Dambruoso e Rossella Poggioli –, era stato licenziato da Bologna Levante e anche rimosso dal Registro degli intermediari assicurativi, doveva rispondere dell’ammanco di ben 2.330.885 euro, che erano stati sottratti, secondo l’accusa, "con artifizi e raggiri consistiti nel simulare l’emissione di polizze assicurative inesistenti" alle ignare vittime.

Soldi che poi erano finiti, tra le altre cose, in alberghi di lusso, viaggi, macchine costose. Spese ingenti per uno stile di vita che ben presto sarebbe sfuggito di mano all’assicuratore. Una truffa per cui inizialmente a Bonanni fu contestata l’appropriazione indebita, capo poi modificato in truffa aggravata.

E anche Generali Italia Spa - assieme ad altri tre soggetti - dovrà risarcire i danni, assieme ad altri tre soggetti: è stata condannata a restituire alle persone truffate dal broker oltre mezzo milione di euro, quasi 600mila euro per la precisione.

"A seguito della sentenza che ha condannato l’imputato a risarcire, in solido con i responsabili civili, le parti civili costituite nel processo – commentano gli avvocati Alice Volta e Giovanni Domeniconi, che assistevano due dei truffati –, speriamo che Generali Italia Spa si assuma finalmente le proprie responsabilità, corrispondendo alle persone offese quanto sottratto dal proprio sub-agente e provando così a lenire la sofferenza di tutti gli investitori coinvolti in questa vicenda che da più di cinque anni aspettano di riavere indietro i loro risparmi".