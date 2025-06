Brondi: "Il silenzio, un’ispirazione"

Ci sono artisti che hanno scelto una poetica della sottrazione, capaci di comunicare il proprio sentire, la loro visione dell’esistenza come fatto sociale, come luogo di incontro, che conquistano il grande pubblico parlando direttamente al nostro essere sensibile. Come Vasco Brondi, poeta, scrittore, esponente tra i più originali della nuova canzone italiana, autore di dischi sia con il suo nome che con quello, scelto ai suoi esordi, di Le Luci della Centrale Elettrica. Sono pochissimi i suoi appuntamenti pubblici estivi.

Uno lo vedrà questa sera (ore 19) nel Monastero della Visitazione, in via Mazzini,71, ultimo ospite della rassegna Dal Silenzio, voluta dalla Fondazione Sant’Orsola, per una conversazione che toccherà i temi del suo rapporto con la spiritualità, e, appunto, con il silenzio, seguita dall’esecuzione in acustico di alcuni suoi brani. L’ingresso è gratuito su prenotazione scrivendo a info@fondazionesantorsola.it

Brondi, che genere di attrazione prova per il silenzio, lei che ha scelto le parole e la musica per comunicare?

"Il silenzio è, per me, fonte profonda di ispirazione, è il posto a cui tendo. La mia musica nasce come dialogo con il silenzio, è da lì che proviene, ed è lì che cerco di farla tornare. Ne ho compreso la sua importanza quando ho iniziato a fare i ritiri di meditazione vipassana, una tecnica che promuove la presenza mentale. In queste occasioni è richiesto di accompagnare la meditazione con 10 giorni di silenzio. Lì ho percepito quando questo sia importante proprio per insegnarci ad ascoltare meglio, al di là del rumore di fondo della quotidianità".

Come nel celebre ’Silenzio’ di John Cage, 4 minuti e 33 secondi senza che nella sala del concerto venisse suonata una nota.

"Certo, ma quella che potrebbe sembrare una provocazione è in realtà da un lato una via per iniziare a svestirsi del proprio ego, in questo caso quello del compositore, dall’altro una maniera per spostare l’attenzione su quello che nella vita di tutti i giorni ignoriamo. Cage ci dice che c’è un universo che vibra, al di là del nostro essere, e che dobbiamo ascoltarlo, imparando a farlo, sviluppando la concentrazione, per piccoli passi". Questa sera si troverà in un ex Monastero di clausura che, grazie alla Fondazione Sant’Orsola tornerà a vivere mettendosi a disposizione della comunità. Che effetto le fa?

"Posti così costituiscono la mia dimensione ideale, qui si impara a praticare l’essenzialità, a creare uno spazio vuoto che ci aiuta a raccoglierci e quindi, ad essere maggiormente reattivi. Credo che la pratica che tutti dovremmo sperimentare è quella dell’accoglienza, io provo a farla proprio attraverso la musica e l’allenamento mentale della meditazione".

Se dovesse pensare a quello che vorrebbe che, più di ogni altra cosa, arrivasse, della sua musica?

"Difficile dirlo, ma se c’è una parola alla quale sono particolarmente legato, è ‘verità’. È a lei che mi rivolgo quando sono sul palco, sia nei concerti che nelle conversazioni alle quali sono invitato. È la mia bussola, specie nei momenti più difficili, è una risorsa nascosta che mi aiuta sempre, alla quale sono particolarmente grato e spero che chi mi ascolta possa percepirne l’importanza".