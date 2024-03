Bruce Cockburn in concerto

Bruce Cockburn, uno tra i migliori artisti canadesi, capace di abbracciare diversi generi musicali dal folk al jazz, dal rock al worldbeat, sarà stasera alle 20.45 al Teatro Dehon, in occasione dell’uscita del suo ultimo album ’O Sun O Moon’. Ad aprire il concerto sarà James Meadow (al secolo il cantautore, antropologo e podcaster Davide Falcone). Con una carriera plasmata dalla politica, dalla spiritualità e dalla poliedricità musicale, Bruce Cockburn ha creato il suo percorso tra diversi generi musicali, viaggiando in luoghi come Guatemala, Mali, Mozambico e Nepal e distillando la sua prospettiva sul mondo in brani indelebili.