Brucia l’ex vivaio abbandonato. Era un rifugio per i senzatetto. Strade al buio a causa del rogo

La Vivaia, così è conosciuto l’ex vivaio di via della Certosa 35, ha preso fuoco. L’incendio nell’edificio ’simbolo’ degli attivisti delle sigle transfemministe si è propagato solo al piano terra, ma le fiamme hanno bruciato tutto quello che c’era all’interno. Dai materassi, alle poltrone, alle sedie. La Vivaia era stata occupata e sgomberata una prima volta nell’aprile del 2023, poi gli attivisti erano tornati e a maggio di quest’anno diverse camionette della polizia con gli agenti della Digos erano nuovamente intervenute allontanando gli occupanti dallo stabile. In entrambe le occasioni, gli attivisti avevano cercato di resistere allo sgombero arrampicandosi sul tetto in segno di protesta, sostenuti da altri membri del collettivo radunati nell’area verde davanti allo spazio di via della Certosa.

L’edificio, al momento, era frequentato da alcune persone senza fissa dimora. Fortunatamente, il rogo ha solo distrutto solo il piano terra e non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi allertato la polizia. Resta da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio. Quello che al momento è certo è che il rogo ha interessato un quadro elettrico o una centralina che, di conseguenza, ha provocato l’interruzione della pubblica illuminazione su via della Certosa e adiacenti.

Sull’accaduto è intervenuto anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna: "L’immobile ex Vivaia – le sue parole – viene bersagliato da anni da occupanti abusivi, prima centri sociali poi spacciatori, finché ora non è stato danneggiato da un incendio. Questo è il risultato di politiche permissive della giunta Lepore. L’area venga messa in sicurezza dal Comune quanto prima, altrimenti saremo sempre daccapo, con rischi per i cittadini".

c.c.