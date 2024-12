Brucia plastica, imprenditore finisce nei guai

Un odore acre e una colonna di fumo nero, visibile a distanza, hanno messo in allarme i residenti di Malalbergo, che hanno subito avvisato le autorità locali. Le indagini della Polizia Locale dei comuni di Minerbio, Baricella e Malalbergo hanno portato alla denuncia di un imprenditore agricolo, residente in Trentino, titolare di un’azienda agricola della zona, per gestione illecita di rifiuti. Secondo quanto emerso, nell’area dell’impresa agricola, era stato acceso un falò utilizzando come combustibile rifiuti di plastica. Un reato serio secondo le normative ambientali sulla gestione e smaltimento dei rifiuti. La segnalazione dei cittadini ha dato avvio alle indagini che hanno portato alla denuncia dell’imprenditore alla Procura di Bologna.